Sieben Mitglieder einer Familie stehen am Dienstag in Berlin vor Gericht. Im Prozess geht es um einen brutalen Überfall auf einen Mann in Gesundbrunnen, bei dem einer der Angreifer versehentlich seine Schwester tödlich verletzt haben soll.

Sechs der Angeklagten, darunter ein 49-Jähriger mit drei Söhnen, sollen den Geschädigten etwa 130 Mal geschlagen und getreten haben, um ihn für eine vermeintliche Verletzung ihrer "Familienehre" abzustrafen. Die Anklage geht von einem versuchten Totschlag aus.