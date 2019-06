Ein Radfahrer ist am Mittwoch nach einem Sturz in Berlin-Kaulsdorf noch am Ort verstorben. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Der 36-Jährige war laut Polizei gegen 8 Uhr über einen unbefestigten Weg in einer Grünanlage am Kreppfuhlweg/Randweg gefahren und gestürzt. Warum, ist bisher unklar. Die Ermittlungen, die der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 übernommen hat, dauern an.