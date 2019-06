Zwei Radfahrer nach Unfällen in Brandenburg gestorben

Nach zwei Radunfällen in Brandenburg sind ein 72-Jähriger und ein 80-Jähriger im Krankenhaus gestorben.

Der 80-Jährige war am vergangenen Donnerstag auf der Sprucker Straße in Guben (Spree-Neiße) mit einem Auto zusammengestoßen und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.