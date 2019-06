Rund fünf Wochen nach einer schweren Kollision mit einem Sattelschlepper ist eine 76-jährige Radfahrerin gestorben. Die Seniorin starb am 12. Juni in einem Reha-Zentrum, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Eine Obduktion sei angeordnet worden, da unklar sei, ob die Frau an den Folgen des Unfalls starb.