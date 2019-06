Nach einer Raubserie in Berlin und Brandenburg ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes nahmen den 35-Jährigen am Freitagmorgen in der Wohnung einer Bekannten in Berliner-Schöneberg fest, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. In der Wohnung in der Belziger Straße fanden die Polizisten mehrere Schreckschusswaffen und Betäubungsmittel. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm werden zehn Raubtaten in Berlin und drei in Brandenburg zur Last gelegt.