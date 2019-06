Während eine Commerzbank-Filiale in Hermsdorf geöffnet war, sind Unbekannte am Donnerstag eingebrochen. Der Alarm einer Tür im Untergeschoss der Bank sei am Nachmittag ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Daraufhin verließen alle Mitarbeitenden und Kunden die Filiale in der Heinsestraße unweit der S-Bahnstation Hermsdorf.

Die Täter trafen die Polizisten am Einbruchort jedoch nicht mehr an. Die Ermittlungen dauern an und sind vom Landeskriminalamt Berlin übernommen worden.