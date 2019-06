Etliche Nutzer von rbb|24 beschwerten sich daraufhin zum Teil lautstark in den sozialen Netzwerken und in der Kommentarspalte unter unseren Artikeln zum Thema. Hauptschuldige an der Misere seien der Berliner Senat und die regierenden Parteien. Rosinenbomber landeten unter schwierigsten Bedingungen in Berlin", schreibt zum Beispiel Dietmar Thomas Kunze auf Facebook, "unter der RRG-Regierung nicht mehr möglich!". "Dieser Senat ist eine Schande für Berlin", schimpft Uwe Reithy. Nutzerin Nani Ferrari fordert gar "eine Entschuldigung" vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) "und eine Nachfeier". Nicht wenige Nutzer sahen in der nicht erteilten Sondergenehmigung ein politisches Manöver der rot-rot-grünen Regierung: Manche sprachen von Geschichtsvergessenheit, andere direkt von einer linken Retourkutsche gegen die ungeliebten Amerikaner.

Auch mehrere Boulevard-Zeitungen sowie die "Berliner Morgenpost" kritisierten die vermeintliche Blockadehaltung des Senats gegenüber den Rosinenbombern und ließen mehrere US-Piloten, die die Maschinen steuerten, deutliche Worte an die Politik richten. "Berlin sollte damals von den Sozialisten ausgehungert werden", wetterte einer von ihnen. "Jetzt regieren sie und treffen diese Entscheidung. Das ist ein Haufen Pferdesch...." Den Berlinerinnen und Berlinern sei ein einmaliges Spektakel verwehrt worden, lautet der Tenor.

Was also stimmt? Wir sind den am häufigsten geäußerten Vorwürfen nachgegangen.