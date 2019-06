Bild: dpa Themendienst

Letzter Schultag in Berlin und Brandenburg - Hunderttausende Schüler erhalten ihre Zeugnisse

19.06.19 | 11:05

Für Hunderttausende Schüler in der Region endet am Mittwoch das Schuljahr. In Berlin verabschieden sich 320.000 Schüler und 32.500 Lehrer in die Sommerferien, wie ein Sprecher der Bildungsverwaltung mitteilte. In Brandenburg haben etwa 288.000 Schüler ihren letzten Schultag, bevor am Donnerstag die sechseinhalbwöchigen Sommerferien beginnen. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte, sie wünsche allen Kindern und Jugendlichen, den Eltern und Lehrern erholsame Ferien, um am 5. August gestärkt ins neue Schuljahr zu starten. An 915 Schulen in öffentlicher und privater Trägerschaft lernen Brandenburger Schüler. Im August werden nach Angaben des Bildungsministeriums 22.700 Mädchen und Jungen als Erstklässler eingeschult.

Hilfe für Jugendliche Am Sorgentelefon am Zeugnistag bieten eine Reihe von Experten Hilfe für Schüler aus Berlin und Brandenburg an. Alle Telefonnummern finden Sie hier. Die Jugendnotmail berät Jugendliche in Krisensituationen kostenlos und bietet Einzel-Online-Beratungen an sowie Themenchats und ein ausführliches Forum - jugendnotmail.de Zudem ist die Nummer gegen Kummer, 116 111, montags bis samstags immer von 14 bis 20 Uhr erreichbar.

Berliner Senatsverwaltung bietet Sorgentelefon an

Weil die Noten nicht für alle Schüler und Eltern ein Grund zur Freude sind, haben die Bildungsverwaltungen von Berlin und Brandenburg ein Sorgentelefon geschaltet. Schüler können sich auch vertraulich an Fachleute der Online-Beratung Jugendnotmail wenden. Experten der Sorgentelefone der Bildungsverwaltung geben am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr Tipps für den Umgang mit den Zeugnissen, heißt es in einer Mitteilung. Zu strafen oder zu schimpfen sei bei schlechten Zensuren wenig hilfreich. "Manche Schüler belastet der Schulstress so sehr, dass sie körperliche und seelische Probleme bekommen", heißt es in einer Mitteilung der Online-Beratung Jugendnotmail. Kinder und Jugendliche können demnach in einer Notmail ihren Sorgen und ihrem Kummer Luft machen. Die Online-Berater - Psychologen, Sozialpädagogen oder Mediziner - versuchen gemeinsam mit den Ratsuchenden eine Lösung zu finden. Die Beratung ist kostenlos.

Volle Autobahnen, Warteschlangen an den Flughäfen

Auf den Straßen in Berlin und Brandenburg wird es bereits ab Mittwochnachmittag voll, wie der ADAC mitteilte. Auch auf den Flughäfen macht sich die Reisewelle bemerkbar: In den Ferien rechnet die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mit fünf Millionen Passagieren. Allein am kommenden Wochenende sollen rund 432.000 Menschen in Tegel und Schönefeld starten und landen.