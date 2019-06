dpa/Jörg Carstensen Audio: rbb 88.8 | 06.06.2019 | O-Ton Michael Neiße von DLRG | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Legale und illegale Badestellen - Baden ist in Berlin verboten, wo es nicht erlaubt ist

09.06.19 | 12:18 Uhr

Wer nicht weiß, ob das Baden an einer bestimmten Stelle erlaubt ist, kann sich in Berlin an eine einfache Regel halten: Wenn es keine ausdrückliche Erlaubnis gibt, ist es verboten. Sich daran zu halten ist sinnvoll - die meisten Badetoten gibt es an illegalen Badestellen. Von Sabine Prieß



Berlin ist eine Wasserstadt: mehr als 50 Seen, drei Flüsse und acht Kanäle gibt es hier. Und 39 offizielle Badestellen für dreieinhalb Millionen Einwohner. Da kann es durchaus voll werden am Sandstrand oder dem Flussufer. Deshalb weichen viele Schwimmer auch auf nicht eigens dafür ausgewiesene Badestellen aus - und wissen oft gar nicht, dass sie damit eine Ordnungswidrigkeit begehen, die mit 40 Euro geahndet werden kann. "Es ist ganz einfach", sagt Michael Neiße von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Berlin dem rbb am Donnerstag, "Baden ist überall verboten, wo es nicht erlaubt ist". Wo also kein Schild das Baden ausdrücklich genehmige, sei es auch nicht legal. Das gilt für die Innenstadt auch in der gesamten Spree.

Unbesorgt Baden nur an Stellen mit Aufsicht

Im Weißen See im gleichnamigen Stadtteil ist das Schwimmen zwar erlaubt – allerdings ausschließlich innerhalb des ausgewiesenen Freibades am Ostufer des Sees. "Außerhalb ist das Baden verboten", schreibt das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales explizit auf seiner Website.

Aber das stört kaum jemanden. An jeder halbwegs zugänglichen Einbuchtung des nur 300 Meter Durchmesser großen Sees liegen im Sommer Kleidungshäufchen von Schwimmern, die sich die 5,50 Euro Eintritt für das oft übervolle Strandbad gespart haben. Doch der DLRG-Mann warnt vor dem Baden an unbeaufsichtigten Stellen. Unbesorgt baden gehen könne man nur da, wo eine Aufsicht oder Rettungsstation sei - oder in den Freibädern.

Kinder ertrinken immer leise

Denn viele Schwimmer überschätzten sich – "gerade bei großer Hitze", so Neiße. Man solle eher nicht versuchen, den ganzen See zu queren, sondern parallel zum Ufer schwimmen. Für das Baden mit Kindern empfiehlt Michael Neiße, sie nie unbeaufsichtigt zu lassen, sondern im Gegenteil immer "in Griffweite" zu haben. Nur dann könne man schnell genug zugreifen und sie wieder über Wasser ziehen. Denn der typische Badetod ist still. Wer beim Schwimmen entkräftet ist, geht meist einfach leise unter. Das gilt insbesondere für Kinder. Beim DLRG sagt man daher, dass Kinder erst ab dem Besitz des Jugendschwimmabzeichens in Bronze so gut schwimmen können, dass sie nicht unmittelbar begleitet werden müssen.

80 Prozent der Badetoten sind Männer

Immer wieder sterben Schwimmer an illegalen Badestellen. Zuletzt war in Berlin Anfang Juni ein Elfjähriger, der im Jungfernheideteich an einer Stelle gegenüber des legalen Strandbads Jungfernheide ins Wasser gegangen war, gestorben. Insgesamt sind im vergangenen sehr heißen Sommer in Berlin und Brandenburg deutlich mehr Menschen ertrunken als 2017. Die meisten der Ertrunkenen gehen nach Angaben der DLRG an unbewachten Gewässern unter. Allerdings gibt es auch an beaufsichtigten Badestellen oder in Freibädern immer wieder Badetote. Die Gründe seien meistens Leichtsinn, überhöhte Risikobereitschaft und die Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, so die DLRG. 80 Prozent der Badetoten sind Männer.

Wenn der Notfall eintritt

Die erste Regel, so sagt es die DLRG, ist: niemals sich selbst in Gefahr bringen, um jemanden zu retten. Und sofort Feuerwehr oder die DLRG alarmieren. Um jemanden, der zu ertrinken droht, aus dem Wasser zu retten, sollte ihm möglichst ein Gegenstand hingehalten werden, an dem er sich festhalten kann. Ein Rettungsring oder ein Ast beispielsweise kann auch helfen, einen Schwimmer auf Abstand zu halten, falls der versucht, sich am Helfer festzuklammern oder in Panik gerät und um sich schlägt.

So war beispielsweise im vergangenen Sommer im Weißen See ein Tourist ertrunken, obwohl ihm andere Badende zu Hilfe kommen wollten. Doch der Mann habe so panisch um sich geschlagen, dass Hilfe nicht möglich gewesen sei, berichtete die Polizei. Wer bemerkt, dass sich jemand in Not befindet, sollte möglichst weitere Anwesende um Hilfe bitten, um denjenigen aus dem Wasser zu holen. Ist der Gerettete wieder an Land, müssen sofort Bewusstsein und Atmung überprüft werden. Bei normaler Atmung sollte der Betroffene zugedeckt in die stabile Seitenlage gebracht werden, bis Rettungskräfte kommen. Ist keine normale Atmung vorhanden, müssen sofort Wiederbelebungsmaßnahmen wie Herzdruckmassage und Beatmung begonnen werden. Ins Krankenhaus muss der Gerettete in jedem Fall. Denn falls er Wasser eingeatmet hat, kann das auch Stunden später noch zu Lungenschäden oder sogar zum Tod führen - Experten sprechen von einem "sekundären Ertrinken".