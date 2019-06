Ist es strafbar, wenn Beratungsstellen Ecstasy oder Kokain auf Dosierung und Reinheit checken? Nein, ergab nun ein Rechtsgutachten. Deshalb gibt der Senat grünes Licht für staatlich finanzierte Drogen-Checks in Berliner Clubs. In Zürich gibt es das schon längst.

Besucher von Berliner Clubs sollen künftig Partydrogen wie Kokain, Ecstasy oder LSD auf ihre Reinheit und Dosierung testen lassen können. Ein entsprechendes Projekt könne bald an den Start gehen, teilte eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage mit. Entsprechende Gelder habe der Senat in den Doppelhaushalt 2020/2021 eingestellt.

Vorbereitungen für Drogentest-Projekt laufen in Berlin an

In Österreich, Spanien und den Niederlande ist das "Drug Checking" bereits etabliert, Vorreiter war die Schweiz. Dort ist das Beratungsangebot bereits seit 20 Jahren gesetzlich erlaubt. Das Drogeninformationszentrum (DIZ) der Stadt Zürich beispielsweise bietet jeden Dienstag und Freitag Termine an, an denen Drogen zur Analyse abgegeben werden können. Zudem sind die Mitarbeiter des Projekts saferparty mit einem mobilen Labor und einem Infostand regelmäßig in Züricher Clubs unterwegs, um dort Drogen zu analysieren und über die Folgen des Drogenkonsums aufzuklären.

Wie nötig das offenbar ist, zeigt ein Blick in die Warnungen, die saferparty auf seiner Website veröffentlicht. Allein im Juni sind dort 15 Warnungen vor bestimmten zu hoch dosierten Ecstasy-Tabletten und LSD-Filzen abrufbar. In einer Warnung heißt es etwa: "Bei Überdosierungen steigt die Körpertemperatur stärker an und es können Halluzinationen auftreten. Die regelmässige Einnahme grosser Mengen MDMA ist neurotoxisch und vergrössert die Wahrscheinlichkeit irreparabler Hirnschäden."