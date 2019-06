Berlins Stadtteilmütter sollen ab 2020 erstmals feste Jobs mit einem Tarifgehalt bekommen - und deutlich mehr werden. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will die Zahl der Frauen bis ins Jahr 2025 auf insgesamt 300 verdoppeln. Damit könne das Angebot auf neue Stadtteile ausgeweitet werden, zum Beispiel in Marzahn, Spandau und Reinickendorf, sagte Scheeres am Dienstag.