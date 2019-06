So könnte es auf der A10 um den Bereich der Großbaustelle zwischen nördlicher A10 bis zur A24 (Neuruppin) voll werden. Auf dem südlichen Berliner Ring rechnet der ADAC mit weiteren Staus, denn am Dreieck Werder Richtung Magdeburg wird die Fahrbahn erneuert.



Wer Stau vermeiden möchte, sollte demnach den Sonntag als Ausflugstag nutzen. Spätestens ab Pfingstmontag werde es durch den Rückreiseverkehr wieder voller. In der Berliner Innenstadt kommt es zudem in Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen zu Einschränkungen wegen Sperrungen.