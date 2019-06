Autofahrer müssen sich in den kommenden Jahren am Potsdamer Hauptbahnhof auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Straßenbauarbeiten am sogenannten Leipziger Dreieck haben am Donnerstag begonnen, die Kreuzung soll in mehreren Bauphasen komplett umgestaltet werden.

Im ersten Bauabschnitt wird die Gleisführung für die Straßenbahn in der Friedrich-Engels-Straße verändert. Dort steht in den nächsten zwei Jahren für Autofahrer nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung.