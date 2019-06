Stromausfall am Bundesplatz legt Teil der Ringbahn lahm

Bei der Berliner S-Bahn gibt es erneut Störungen wegen eines Stromausfalls. Die Ringbahn sowie die Linien S46 und S45 sind teilweise unterbrochen, wie die Berliner S-Bahn am Freitagnachmittag auf Twitter mitteilte. Grund sei ein Stromausfall im Bereich Bundesplatz.

Die S45 fährt nur zwischen den Stationen Flughafen Schönefeld und Schöneweide. Die S46 verkehrt nur zwischen Königs Wusterhausen und Schöneweide.

Passagiere sollen jeweils die Linien S9 und die Ringbahnen mit Umstieg in Treptower Park zum Umfahren nutzen.

Bereits am Donnerstag hatte ein Stromausfall bei der S-Bahn in den Stationen vom Bahnhof Nordbahnhof bis zum Anhalter Bahnhof im Nord-Süd-Tunnel weitesgehend lahmgelegt: Fahrstühle und Rolltreppen standen still, Fahrkartenautomaten, Entwerter und Informationstafeln waren außer Betrieb.