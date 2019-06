Der häufigste Vogel in Berliner Gärten ist der Spatz - auch Haussperling genannt. Das ist eines der Ergebnisse der diesjährigen Zählaktion "Stunde der Gartenvögel", die der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Dienstag veröffentlicht hat [berlin.nabu.de] . Mit über 10.000 Meldungen im Mai wurde der Spatz demnach häufiger gezählt als in den Vorjahren.

Fluginsektenfresser (zum Beispiel Schwalben oder Mauersegler) seien jedoch sehr viel seltener gesehen worden, hieß es. Durch den Schwund an Insekten und Sämereien würden die Nahrungsgrundlage fehlen. Zudem fänden Gebäudebrüter in Siedlungen weniger Nistmöglichkeiten, auch Dörfer würden immer städtischer werden, so der Nabu.

Laut Nabu beteiligten sich rund 2.300 Berliner an der 15. Nabu-Vogelzählung und zählten in rund 1.600 Gärten 45.500 Vögel. Deutschlandweit nahmen mehr als 76.000 Freiwillige teil. Gemeldet wurden insgesamt 1,6 Millionen Vögel. Trotzdem seien nicht alle Zugvögel am Zählwochenende in ihren städtischen Brutrevieren angekommen gewesen, erklärte Katrin Koch vom Nabu. Darunter seien beispielsweise der Mauersegler und die Mehlschwalben.