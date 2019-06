imago Bild: imago

Interview | Berliner Tierschutzbeauftragte Diana Plange - "Vogelkot in Massen ist immer ein hygienisches Problem"

02.06.19 | 08:38 Uhr

Von wegen Ratten der Lüfte: Vor einem Jahr hat der Tierschutzbund die Kampagne #RespektTaube gestartet. Berlins Tierschutzbeautragte Diana Plange erklärt im Interview, warum Tauben in der Stadt zwar geschützt, aber nicht überall geduldet werden sollten.



rbb|24: Warum haben wir eigentlich so viele Tauben in den Städten – wo kommen die her? Diana Plange: Die Tauben sind eigentlich Kulturfolger und die Schwärme, die wir hier in Berlin haben, rekrutieren sich auch aus Tauben, die zuziehen. Man kann das an den Schwärmen beobachten, wie unterschiedlich die aussehen. Auch für Laien ist erkennbar, dass viele Tiere sich fortpflanzen und rekrutieren aus Brieftauben, aus Hochzeitstauben, von Zuchttauben, die nicht nach Hause zurückgekehrt sind. Und nach der soundsovielten Generation kann man dann nicht mehr ganz eindeutig erkennen, wo sie herkommen.

Bild: dpa/Sophia Kembowski

Und was machen wir jetzt mit so vielen Tauben? Mir geht es zuallererst darum, für die Tiere, die verletzt oder in irgendeiner Form beeinträchtigt aufgefunden werden, Lösungen zu schaffen. Und da ist die Taube ein Tier wie jedes andere – aber sie ist kein Wildtier – sie ist ein verwildertes Haustier. Wir als Stadt sind für den Umgang mit diesen Tieren und für Abhilfe zuständig.

Welche Risiken bringen denn Tauben mit sich – können sie Krankheiten übertragen und welche Gefahr stellen sie für die Gebäude dar? Es wird immer von den Ratten der Lüfte gesprochen, aber Vogelkot in Massen ist immer ein hygienisches Problem - und mittlerweile ist nachgewiesen, dass Tauben nicht mehr Krankheiten übertragen als andere Vogelarten auch. Allerdings ziehen wir sie durch ungeschicktes Füttern an Plätzen zusammen, an denen man diese Kotmengen nicht haben will. Dem müssen wir Abhilfe schaffen, indem wir versuchen, sie an andere Plätze umzuleiten. Aber das Tier Taube unterliegt, genau wie jedes andere Tier, dem Tierschutzgesetz und wir haben keinesfalls das Recht und es besteht auch kein vernünftiger Grund, sie zu töten.

Gehören Tauben eigentlich, weil wir uns so an sie gewöhnt haben, zum vertrauten Stadtbild und sollen das auch weiterhin? Es ist keine Frage, dass der Mensch sich daran gewöhnt hat - ich denke jetzt mal an die Hochzeitstauben, ich denke an Venedig, das könnte sich ohne Tauben kein Mensch vorstellen. Aber wir müssen uns dem Problem Taubenmanagement stellen. Allerdings werden wir niemals erreichen, dass Berlin taubenlos wird.

Die Reinigungskräfte gehen richtig mit Schutzanzug los, weil es kaum erträglich ist, den Kot wegzumachen. Es ist tatsächlich so, dass Vogelkot ätzend ist – das kennt man nicht nur von den Tauben, sondern auch von den Pinguinen. Ich verstehe auch den Einwand der Bürger, dass sie sich da belästigt fühlen und den Dreck gern weghaben wollen. Das ist ja Sinn des Taubenmanagements: Es geht nicht darum, Tauben zu schützen, sondern es geht darum, sie tierschutzgerecht umzuleiten.

Dann wäre an Bahnhöfen vielleicht eine praktikable Lösung, in der Nähe einen Taubenschlag einzurichten, um die Tauben vom Bahnhof wegzuhalten? Ja, das ist an allen Orten sinnvoll, wo die Tauben verstärkt auftreten. Und wir haben ja mal versucht, bestimmte Brennpunkte zu priorisieren, wo man sagt: Da tatsächlich müssten Taubenschläge hin. Aber das ist tatsächlich dann in Absprache mit den Bezirken.

Es gibt ja auch Tierfreunde, die auch verletzte Tauben mit nach Hause nehmen, sie zum Arzt bringen und sich um sie kümmern. Finden Sie so ein Verhalten grundsätzlich richtig? Ich finde es grundsätzlich richtig, dass man sich um verletzte und kranke Tiere kümmert. Bisher ist das bedauerlicherweise immer ehrenamtlich passiert, sodass wir im letzten Jahr zum ersten Mal Geld an verschiedene Tierarztpraxen gegeben haben, wo Menschen mit verletzten Tiere hingehen können – auch an die tierärztliche Hochschule und an drei Tierarztpraxen, wo die umsonst behandelt wurden, um diese Spitze erstmal zu nehmen. Unser Ziel läuft jetzt dahin, dass wir eine Notauffangstation gründen werden, wo verletzte und kranke Tiere, die gefunden wurden, abgegeben werden können.

Was halten Sie denn davon, die Tauben zu jagen und auf den Teller zu bringen? Ich denke, wir sollten das Thema gar nicht groß aufmachen, denn die Tauben werden gejagt im Umland und die werden dann auch aufgegessen. Aber die Taube ist nicht in erster Linie ein Lebensmittel lieferndes Tier. Und die Tauben, die hier in den Städten leben, sind sicherlich nicht Gegenstand einer solchen Diskussion. Manche Taubenzüchter machen das nach wie vor mit Tieren, die ihrer Meinung nach nicht geeignet sind. Die werden dann oft in der Familie gegessen – und haben wahrscheinlich auch geschmeckt. Aber ich denke, das ist nicht die Diskussion, die wir hier aufmachen sollten.

Sendung: Kulturradio, 29.05.2019, 12:10 Uhr