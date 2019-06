dpa/Franziska Koark Audio: rbb 88,8 | 25.06.2019 | Thomas Weber | Bild: dpa/Franziska Koark

Jahresbericht für Berlin und Brandenburg - Telefonseelsorge registriert mehr Anrufe wegen Einsamkeit

24.06.19 | 22:52

Familiäre Sorgen, Konflikte mit dem Partner, die Folgen von Erkrankungen und psychische Überlastung: Diese Themen stehen bei den Hilfesuchenden, die bei der Telefonseelsorge in Berlin und Brandenburg anrufen, an erster Stelle. Das teilte die Diakonie am Montag in ihrem Jahresbericht 2018/2019 mit. Die Themen Einsamkeit sowie Betreuung und Pflege würden im statistischen Überblick zunehmen.

Die Standorte in Berlin, Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) sind laut Jahresbericht im vergangenen Jahr rund 56.500 mal angerufen worden. Das waren etwa so viele Anrufe wie im Jahr davor. Die meisten Gespräche dauerten zwischen 30 und 60 Minuten. Die Leitungen seien oft belegt, die Anrufenden müssten warten und Geduld haben, so die Diakonie.

330 Ehrenamtler rund um die Uhr im Einsatz