Die Berliner Stadtmission hat mit ihrem Integrationsunternehmen Komm & Sieh gGmbH am Mittwoch in der Storkower Straße in Berlin-Prenzlauer Berg den "Textilhafen" eröffnet.

In der 400 Quadratmeter großen Halle sollen nicht verwertbare Altkleiderspenden transparent sortiert und für einen Euro verkauft werden, wie die Stadtmission am Mittwoch mitteilte. Die Erlöse sollen in Projekte der Stadtmission fließen, zum Beispiel die Kältehilfe oder Notübernachtungen. Mit dem Verkauf der Kleider für einen Euro sollen auch Leute angesprochen werden, die sich nicht in eine Kleiderkammer trauen, sagte Projektleiterin Ana Lichtwer.