Die Tiergartenstraße in Berlin-Tiergarten ist zur Zeit zwischen Klingelhöferstraße und Hiroshima-Straße voll gesperrt.



Grund ist ein Verkehrsunfall, an dem ein Lkw und ein Radfahrer oder eine Radfahrerin beteiligt waren. Das hat die Polizei dem rbb am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Über Verletzungen und den genauen Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor.



Der Busverkehr der BVG ist ebenfalls betroffen: die Linie 200 wird wegen der Sperrung umgeleitet.