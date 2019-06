Bei Jüterbog steht seit Montag Wald in Flammen - inzwischen auf rund 550 Hektar. Damit handelt es sich um den flächenmäßig größten Brand in Brandenburg seit der Wende, so das Umweltministerium in Potsdam. Und nicht nur dort brennt es.

Das rbb Fernsehen sendet um 20:15 Uhr ein Spezial: "Größter Waldbrand seit Jahrzehnten"