In einer Schweinemastanlage in Schadow bei Friedland (Kreis Oder-Spree) ist ein 54-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde er bereits am Freitag gemeinsam mit einer Kollegin leblos in einer Güllegrube entdeckt. Die Frau, die ebenfalls 54 Jahre alt ist, befindet sich den Angaben zufolge in einem kritischen Zustand.

Nach Angaben eines Polizeisprechers gehen die Ermittler von einem Arbeitsunfall aus. Die Umstände sind allerdings noch unklar.