Schlösserstiftung warnt vor abbrechenden Ästen in Parks

Hitze in Berlin und Brandenburg

Wegen anhaltender Trockenheit und hoher Temperaturen brechen immer häufiger Äste von Bäumen in Parkanlagen ab. Darauf hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Freitag hingewiesen. In Berlin seien die Pfaueninsel und der Park Glienicke betroffen.