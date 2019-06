Es ist trocken und heiß in Berlin und Brandenburg. Während der Deutsche Wetterdienst noch an verlässlichen Vorhersagen für die Bodenfeuchte werkelt, greifen Bauern und Gärtner zum Wassersprenger.

Temperaturen über 35 Grad und fehlende Niederschläge führen derzeit zu großer Trockenheit in Berlin und Brandenburg. Mehrere Waldbrände beschäftigen bereits die Feuerwehr. Und die Aussichten? "Bis in die nächste Woche hinein wird es zum Teil sehr heiß", kündigt der Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Andreas Brömser, an.

Dazu fehlt Regen. Nach DWD-Daten lagen an vielen Messstationen in Berlin und Brandenburg die Niederschlagswerte in den Winter- und Frühlingsmonaten unter den langjährigen Mittelwerten. In Berlin-Dahlem war es beispielsweise - bis auf den März - in den vergangenen zehn Jahren besonders trocken. [dwd.de]