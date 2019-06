Seit Kurzem sind in Deutschland Elektro-Tretroller auf öffentlichen Straßen zugelassen. In Berlin hat die Polizei jetzt innerhalb von 24 Stunden zwei schwere Unfälle mit einem solchen E-Scooter registriert.

In Berlin hat es einen weiteren Unfall mit einem Elektro-Tretroller gegeben. Eine 33-Jährige stürzte am Donnerstagabend mit einem gemieteten E-Scooter in der Singerstraße in Friedrichshain, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Frau sei dabei gegen ein geparktes Auto gestoßen und anschließend von einem Kleintransporter überrollt worden. Die Ursache sei noch unklar. Sie kam mit Knochenbrüchen in eine Klinik.