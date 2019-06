Nach einem nächtlichen Verkehrsunfall kommt es am Freitagmorgen auf der Berliner Stadtautobahn A100 zu Verkehrsbehinderungen. In Höhe der Oberlandstraße ist in Richtung Neukölln nur ein Fahrstreifen offen, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte.

Hintergrund ist, dass nach dem Unfall die Leitplanken an der Stelle gewechselt werden müssen. Das soll im Lauf des Vormittags geschehen, so die VIZ. Ein Autofahrer hatte in der Nacht offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die Leitplanken geprallt.