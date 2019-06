Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn

Ein Fußgänger ist am Montagnachmittag in Berlin-Marzahn angefahren und tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von rbb|24 sagte, wurde der Mann gegen 17 Uhr an der Ecke Bitterfelder Straße und Boxberger Straße von einem Pkw erfasst. Die genauen Umstände des Unfalls würden noch ermittelt.



Sanitäter hätten den Mann noch am Unfallort reanimiert. Im Krankenhaus erlag er jedoch seinen Verletzungen, so der Sprecher.