Überflutungen in Berlin und Brandenburg

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume: Wegen des Unwetters in der Nacht musste die Feuerwehr allein in Berlin und Potsdam über 300 Mal ausrücken - die Rede war von einem Ausnahmezustand. Im Berufsverkehr kommt es zu erheblichen Einschränkungen.

Wegen Überflutungen mussten Abschnitte auf zwei wichtigen Berliner Autobahnen gesperrt werden. So ist der Stadtring (A100) Höhe Kaiserdamm in Richtung Neukölln noch gesperrt, weil die Fahrbahn nach der Überflutung gereinigt werden muss. Hier platzte während der Arbeiten ein Schlauch einer Reinigungsmaschine, Öl trat auf die Fahrbahn.

Das Unwetter in der Nacht auf Mittwoch bereitet seit dem frühen Morgen erhebliche Probleme im Berliner Berufsverkehr.

Ebenfalls voll gesperrt ist die Schlichtallee in Rummelsburg zwischen Haupt- und Lückstraße.

Die A115 (Avus) ist zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf in beiden Richtungen voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch hier wird der Verkehr abgeleitet und es gibt Stau.

Bei der Berliner S-Bahn kam es zu witterungsbedingten Störungen. Betroffen war unter anderem die Linie S25. Laut Bahn könne es aufgrund eines Blitzeinschlages in Alt-Reinickendorf zu Verspätungen und eventuellen Zugausfällen kommen.

Gewitter in Berlin und Brandenburg

Wie Feuerwehrchef Ralf Krawinkel am Morgen dem rbb in Potsdam sagte, waren die Kolleginnen und Kollegen seit 21 Uhr durchgehend und pausenlos im Einsatz. Das hat sämtliche Kräfte der freiwilligen und der Berufsfeuerwehr gefordert.

Im Stadtteil Babelsberg blieb ein Auto in einer Unterführung stecken und musste von Einsatzkräften aus dem Wasser gezogen werden. In Potsdam-Bornim brannte ein Haus, nachdem ein Blitz einschlug. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten sich rechtzeitig retten.

Der Berliner Feuerwehrsprecher Jens-Peter Wilke nannte am frühen Mittwochmorgen die Zahl von 145 wetterbedingten Einsätzen seit dem Abend.

Auf den Flughäfen Schönefeld und Tegel kam es zu Einschränkungen. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen konnten Passagiere an den beiden Airports für mehrere Stunden weder ein- noch aussteigen, wie ein Sprecher von Flughafen Berlin Brandenburg GmbH sagte. Die sogenannte Vorfeldabfertigung war eingestellt gewesen. Starts und Landungen seien aber möglich gewesen. Wie viele Passagiere betroffen waren, konnte er zunächst nicht sagen.

In Berlin wurden ebenfalls Straßen überflutet. Auf dem Kaiserdamm sowie dem Sachsendamm mussten die Einsatzkräfte in der Nacht mehrere Fahrzeuge aus den Wassermassen ziehen. Im gesamten Stadtgebiet fielen Ampeln aus.

Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern meldete der Deutsche Wetterdienst für Sachsen und Brandenburg.

Seit 3 Uhr sei der "Ausnahmezustand" beendet, twitterte die Feuerwehr am Mittwochmorgen. Rund 150 Unwetterschäden seien zwischen Mitternacht und 3 Uhr gemeldet worden. "Wir sind aber immer noch an vielen Orten in der Stadt im Einsatz", hieß es von der Feuerwehr.