Eine Wasserrettungsstation der DLRG am Tegeler See in Berlin ist in den vergangenen Tagen mehrfach von Vandalismus betroffen gewesen. An der Wasserrettungsstation Forsthaus seien die gerade erst sanierte Fassade mit Farbbomben beworfen, das Eingangstor zerstört, eine Bootsplane zerschnitten und technische Anlagen auf dem Dach der Station beschädigt worden, teilte Felix Schönebeck von der zuständigen DLRG Reinickendorf rbb|24 mit.

Demnach ereigneten sich die Taten an vier verschiedenen Tagen zwischen dem 30. Mai und dem 10. Juni. Zwar habe der Vandalismus keine unmittelbare Auswirkung auf die Einsatzfähigkeit, hieß es. Allerdings müsse die DLRG die Beseitigung der Schäden aus eigenen Rücklagen finanzieren, so Schönebeck: "Daraus sollte eigentlich das dringend benötigte, neue Wasserrettungsboot realisiert werden. Diese zusätzliche Belastung stellt uns vor große Herausforderungen."

Die Polizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen.