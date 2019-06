Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Karlshorst ist eine Fußgängerin von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Das teilte die Berliner Feuerwehr am Freitag mit. Der Unfall ereignete sich an der Eginhardstraße Ecke Ehrlichstraße.



Der Notarzt habe bei der Frau nur noch den Tod feststellen können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage von rbb|24. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock, er wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen hat die Polizei übernommen.