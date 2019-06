Bezirk will Verrichtungsboxen an Kurfürstenstraße testen

Straßenprostitution in Berlin

Sex in der Öffentlichkeit, Fäkalien und Müll auf den Straßen: Anwohner rund um den Straßenstrich in der Kurfürstenstraße drängen auf Lösungen für diese Probleme. Schönebergs Bezirksbürgermeisterin will jetzt Boxen für Sex aufstellen lassen.