Zobel-Wendland früher Schöneberg Freitag, 07.06.2019 | 07:51 Uhr

Das ist ein riesen Skandal und muss Konsequenzen haben oder besitzen Staatsanwälte eine Immunität die Sie vor allem schützt?.Haben die ihr eigenes Rechtsempfinden und kein Verantwortungsgefühl ? Die mitbetroffenen Staaten werden vermutlich nur Staunen was in Deutschland alles geht?Das ist wieder Mal das ein Signal für alle ,die hier in terroristischer und krimineller Absicht leben oder durchreisen.Und der deutsche Michel in gewissen verantwortlichen Kreisen steht am Strassenrand und winkt mit dem Fähnchen.Oder ist es der Frust so gross , dass man auf diese Weise sich der Politik über ihre Versäumnisse mitteilen will .Der Frust der Beamten vom Zoll,Polizei und allen anderen die ihre Arbeit machen um den Staat und seine Bürger zu schützen und Gefahren abzuwenden muss ja immer grösser werden.Ich bin wieder mal fassungslos und frustriert was in diesem meinem Heimatland alles möglich geworden ist.