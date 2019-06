Wegen der gestoppten Schädlingsbekämpfung gegen Nonnenfraß in märkischen Wäldern verlangt der Waldbesitzerverband Entschädigungen. Die Auswirkungen seien deutlich zu sehen, sagte Thomas Weber, Vorsitzender des Verbandes in Brandenburg, am Donnerstag. "Es ist traurig mitanzusehen, wie ganze Flächen dem Kahlfraß preisgegeben werden." Es drohe der Verlust ganzer Waldflächen.