Auch am Samstag bekämpft die Feuerwehr im Waldbrandgebiet bei Jüterbog noch zahlreiche Glutnester. Ein Löschhubschrauber der Bundespolizei steht wieder bereit. So einen fordert der Feuerwehrverband erneut auch für die Brandbekämpfer.

Im Waldbrandgebiet bei Jüterbog bleibt die Lage vergleichseweise entspannt. Wie der rbb am Samstagmorgen von der Einsatzleitung erfahren hat, waren in der Nacht rund 150 Feuerwehrleute an der Brandstelle. Immer noch sind rund 750 Hektar betroffen.

Vor allem am Keilberg und in Felgentreu waren durch stark böigen Wind einige der Glutnester in der Nacht wieder aufgeflammt und mussten gelöscht werden. Auch habe es Funkenflug gegeben.