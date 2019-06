In Brandenburg brennen mehrere Waldflächen

Das rbb-Fernsehen sendet um 20.15 Uhr das Spezial: "Hammerhitze in Berlin und Brandenburg" um 20:15 Uhr im rbb.

Mehrere Waldflächen brennen zurzeit in Brandenburg. Die A10 zwischen Dreieck Havelland und Falkensee ist gesperrt. Die Behörden warnen vor starken Sichtbehinderungen.

Waldbrände lodern zurzeit an mehreren Orten in Brandenburg und behindern teilweise den Verkehr auf den Autobahnen. Die westliche A 10 ist wegen eines Waldbrandes zwischen Dreieck Havelland und Falkensee voll gesperrt. Wegen des dichten Rauches ist in diesem Bereich kaum etwas zu sehen.

Starke Sichtbehinderung durch Rauch gibt es wegen eines Waldbrandes auch auf der nördlichen A 10 im Bereich der Anschlussstelle Wolfslake.

Laut einer amtlichen Gefahrenmeldung sollen Autofahrer die Fenster geschlossen halten und eine Rettungsgasse bilden. Außerdem sollten Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden.