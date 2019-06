Paula Berlin Dienstag, 25.06.2019 | 16:54 Uhr

Ich wünsche mir dauerhafte Ansagen im Radio, dass weder Kippen, noch Glas weggeworfen werden darf. Mit Werbung wird man ja auch berieselt.Viele Leute können sich einfach nicht benehmen. Auch bei diesem Wetter werden Kippen aus dem Auto oder auch einfach so weggeschnippt.Die Gefahr sollte doch allen bekannt sein.

Ein großes Dankeschön an alle Brandbekämpfer !!!!

Hoffe, sie bekommen in diesem Jahr weniger zu tun als 2018, egal in welcher Region.