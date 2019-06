Wald- und Feldbrand in Märkisch-Oderland ausgebrochen

In Märkisch-Oderland ist am Samstagnachmittag ein Wald- und Feldbrand ausgebrochen. Betroffen war zunächst eine Fläche von rund sieben Hektar zwischen der Bundesstraße B167 und der weiter westlich verlaufenden Kreisstraße, die die beiden Ortschaften Batzlow und Möglin verbindet. Das teilte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, dem rbb mit. Zuerst hatte die " Märkische Oderzeitung " [externer Link] über den Brand berichtet.

Die Feuerwehr sei aktuell mit rund 100 Kräften im Einsatz und habe "Riegelstellungen" aufgebaut. Dabei werden die Löschfahrzeuge so postiert, dass die Fläche vor dem Feuer feucht gehalten werden kann und sich die Flammen nicht weiter ausbreiten können. "Die Lage ist unter Kontrolle", habe ihm der Kreisbrandmeister berichtet, sagte Engel rbb|24 am Abend. "Die beiden Ortschaften sind nicht in Gefahr", fügte er hinzu.