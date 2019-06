dpa/David Heerde Audio: rbb 88.8 | 06.06.2019 | Peter Klinke | Bild: dpa/David Heerde

Wetterlage mit Sturmböen und Hagel - Schwere Gewitter in Berlin und Brandenburg erwartet

06.06.19 | 10:47 Uhr

Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagelkörner fast so groß wie Tischtennisbälle: Am Donnerstag wird eine Kaltfront die Region erreichen, die den hohen Temperaturen vorerst ein Ende bereitet. Wer am Nachmittag ins Freie muss, sollte sich vorsehen.



In Brandenburg und Berlin kann es am Donnerstag zu heftigen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte, besteht lokal sogar Unwettergefahr mit Hagelschlag. Es bestehe eine "brisante Lage", bestätigte auch Meteorologe Christian Schubert von Meteogroup rbb|24 am Donnerstagvormittag.

Kaltfront trifft auf heiße Luftmassen

Mit dem Durchzug einer Kaltfront werden, so der Deutsche Wetterdienst, die bisher sehr warmen bis heißen Luftmassen subtropischen Ursprungs durch kühlere Meeresluft ersetzt. "Tief Heiko zieht von Westen heran und bringt schwere Gewitter", sagt auch Meteorologe Schubert. Der angekündigte Starkregen kann laut DWD Regenmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in äußerst kurzer Zeit bringen, die erwarteten Sturmböen bewegten sich zwischen 70 und 85 Stundenkilometern. Außerdem sei lokal mit Hagelkörnern von etwa zwei Zentimeter Durchmessern zu rechnen. "Es muss nicht überall so heftig werden. Doch da wo es heftig kommt, kann es lokal auch zu Überflutungen kommen", sagt Schubert. Schon in der Mittagszeit würden einzelne erste Gewitter erwartet, zwischen 14 und 15 Uhr gehe es dann richtig los. Eine Wetterberuhigung sei erst in den späten Abendstunden zu erwarten. Wer den Donnerstagnachmittag draußen verbringen wolle, solle nicht vergessen, immer mal wieder den Blick gen Himmel zu richten und nach dunklen Wolken Ausschau zu halten. Doch der Meteorologe warnt auch: "Durch den Wind geht alles sehr schnell". Da könne es punktuell sogar zu schweren Sturmböen um 90 Stundenkilometern kommen.

Pfingstwochenende wird überwiegend heiter