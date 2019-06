Für etwas kühlere Temperaturen als in den vergangenen Tagen sorgt derzeit Tief Momo. Wobei "kühler" hier relativ zu sehen ist - bei Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad wird es auch an diesem Donnerstag, zumindest wenn sich die Sonne zeigt, wieder heiß.

Am Wochenende hat Momo dann aber schon ausgeschauert. Denn dann, so Rudolph, zieht Hoch Ulla von Südwesten heran. Und Ulla hat es in sich. Denn sie hat warme Luftmassen im Gepäck, die vermutlich dafür sorgen werden, dass der nächste Mittwoch der bis dato heißeste Tag des Jahres wird. "Zurzeit sieht es auf alle Fälle so aus", sagt der Meteorologe.

Deutschlandweit würde mit Höchsttemperaturen von örtlich 38 bis 40 Grad im Schatten gerechnet. "Für Brandenburg sieht es aber eher nach 36 bis 37 Grad Richtung Lausitz aus", so Rudolph weiter. Falls Ulla Saharastaub im Gepäck hätte – und das kann man noch nicht ganz genau sagen – würde es durch Schleierwolken eventuell nicht ganz so extrem warm, "aber immer noch sehr heiß".

Es seien durchaus außergewöhnlich hohe Temperaturen, so der Meteorologe. Er verweist aber auch auf den Sonnenhöchststand. "Genau jetzt ist auch die maximale Sonnenergie möglich", sagt Rudolph. Und verweist darauf, dass insbesondere Senioren und Kinder die gängigen Vorsichtsmaßnahmen treffen sollten.