Wetterdienst warnt vor Unwetter in Teilen der Region

Die vergangene Gewitternacht könnte sich in der kommenden Nacht wiederholen. Der Deutsche Wetterdienst warnt bereits vor Unwettern Teilen von Berlin und Brandeburg.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochnachmittag eine Unwetterwarnung für Teile Berlins und Brandenburgs herausgegeben. Zwischen der Prignitz, dem westlichen Berliner Stadtrand und der Elbe-Elster-Niederung komme es zu "linienhaft organisierten Gewittern mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen, nordostwärts verlagernd", teilte der DWD mit.

Die aktuellen Warnungen für alle Städte und Landkreise in der Region finden Sie beim Deutschen Wetterdienst [ externer Link ].

Erst in der Nacht zu Mittwoch war es in Berlin und Brandenburg zu heftigen Gewittern mit starken Regenfällen gekommen. Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll, Blitze schlugen ein und Bäume stürzten um. Am Morgen standen zahlreiche Pendler im Berufsverkehr dadurch im Stau oder warteten länger auf die S-Bahn.

Besonders betroffen von dem Gewitter mit Starkregen war auch die Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam - dort musste die Feuerwehr fast 200 Mal ausrücken. Viele Keller und Tiefgaragen liefen mit Wasser voll, Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um und beschädigten Autos. Unter anderem die Zeppelinstraße musste streckenweise gesperrt werden.