Bild: imago stock&people/Sprembe

Bis zu 35 Grad - Wetterdienst warnt vor extremer Hitze

03.06.19 | 06:39 Uhr

Der Sonntag war mit 32,9 Grad bereits der heißeste Tag des Jahres - heute könnten die Temperaturen noch einmal getoppt werden. Bis zu 35 Grad sind in Berlin und Brandenburg drin, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zu Wochenbeginn vor Hitze in Berlin und Brandenburg. Auf bis zu 35 Grad könnte das Thermometer am Montag steigen, warnte der DWD in der Nacht. Ab Nachmittag gelangt dann allmählich ein Tiefausläufer über die Mark in die Hauptstadt. Dabei könnte es in der Prignitz zu Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Die Wahrscheinlichkeit schätzten die Meteorologen in der Nacht zu Montag allerdings als gering ein.



32,9 Grad am Sonntag

Mit einer Spitzentemperatur von 32,9 Grad war der Sonntag der heißeste Tag des bisherigen Jahres. Nach DWD-Angaben erreichte das Thermometer diesen Wert sowohl in Geldern-Walbeck in Nordrhein-Westfalen als auch in Lenzen (Elbe) in Brandenburg. Bei sonnigem Wetter starben am Wochenende mehrere Menschen bei Badeunfällen. In Berlin und in Niedersachsen kamen zwei Elfjährige ums Leben, in Bayern ein 19-Jähriger.





Höchste Waldbrand-Gefahr

Mit dem heißen Wetter steigt auch die Waldbrandgefahr weiter an. "Wir werden fast flächendeckend wohl die höchste Gefahrenstufe ausrufen", sagte der Waldbrandschutzbeauftragte von Brandenburg, Raimund Engel, am Sonntag. Engel zufolge gab es am Samstag einen Brand auf rund 1.000 Quadratmetern in Massow an der Autobahn 13 südlich von Berlin. In Brandenburg ist es das ganze Jahr über verboten, im Wald und in einem Abstand von weniger als 50 Meter davon ein Feuer anzuzünden oder zu rauchen.



