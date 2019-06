Tabea L. Steglitz Mittwoch, 05.06.2019 | 07:31 Uhr

Was mir jedes Jahr fehlt, sind die sich immer wiederholenden Hinweise darauf, wie sich die Bevölkerung bei dieser Wetterlage zu verhalten hat. In allen Medien müsste das gebetsmühlenartig wiederholt werden, inkl. der Preisliste der Sanktionen für diese Verhaltensweisen. Ob in Parks oder am Badesee, überall wird geraucht und Kippen fliegen herum, genauso wie Glasflaschen und Scherben zurückgelassen werden. Jemanden darauf anzusprechen ist purer Masochismus, das haben wir letztes Jahr schnell begriffen. Wir haben dann nicht nur einmal den Müll von den Leuten eingesammelt und weggeworfen, als sie weg waren. Inzwischen packe ich mir immer eine Mülltüte und Einmalhandschuhe dafür ein. Wir fahren jedes Jahr an andere Seen, um Brandenburg besser kennenzulernen, aber es wird jedes Jahr schlimmer. Zudem fehlt es an den Badestellen fast überall an Mülleimern. Wir sind wirklich verwundert, dass es nicht noch öfter brennt, so fahrlässig und schlampig, wie sich viele Menschen benehmen.