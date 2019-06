Bild: blickwinkel/McPHOTO/T. Muth

Nach Aus für Bogenjagd in Brandenburg - Wildschweinjagd mit Schalldämpfern und extra Munition geplant

25.06.19 | 12:38 Uhr

Aus dem Mitteltalter zurück in die Zukunft: Bei der Wildschweinjagd in Brandenburg soll jetzt High-Tech zum Einsatz kommen. Der Plan, die Tiere in Siedlungen mit Pfeil und Bogen abzuschießen, war zuvor gescheitert.

Nachdem aus der Jagd mit Pfeil und Bogen nichts geworden ist, schraubt Brandenburg an neuen Konzepten für die Wildschweinjagd in bewohnten Gebieten: "Zum Einsatz sollen nun modifizierte Munition für kurze Schussdistanzen sowie Schalldämpfer kommen", teilte das Landwirtschaftsministerium am Montag mit [mlul.brandenburg.de]. Das sei das Ergebnis von Gesprächen zwischen der Jagdbehörde, der Wildökologischen Forschungsstelle Eberswalde, den Bürgermeistern der beiden Gemeinden Stahnsdorf und Kleinmachnow und dem örtlichen Jagdpächter.

Keine Ausnahmegenehmigung für Bogenjagd

Die Gemeinden Stahnsdorf und Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) leiden seit Jahren unter einer Wildschweinplage. In Stahnsdorf hatten innerhalb eines Jahres etwa 70 Tiere den Ort heimgesucht und Schäden angerichtet. Jäger in Stahnsdorf lehnen die Jagd mit Gewehren im dichtbewohnten Ort jedoch als zu gefährlich ab. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbands wird die Jagd in Deutschland flächendeckend ausgeübt, ausgenommen sind aber besiedelte Flächen, die als "befriedete Bezirke" gelten. Dort ruht die Jagd, wobei eine beschränkte Ausübung gestattet werden kann. Vor einigen Monaten kam daher die Idee auf, die Schweine - geräuschlos und aus recht naher Distanz - mit Pfeil und Bogen zu töten. In Deutschland ist die Bogenjagd zwar grundsätzlich verboten, es gibt aber die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung für Jagdpächter. Doch das Pilotprojekt scheiterte am Ende, denn es fand sich keine wissenschaftliche Einrichtung, die es begleiten wollte. Nun soll die Jagd also wieder mit Schusswaffen geführt werden. Begleitend soll die Jagdbehörde die Jagdpächter aus einem größeren Umkreis koordinieren. Gleichzeitig wird laut Ministerium genauer untersucht, in welchen kleineren Gebieten eine Bejagung "sicher verantwortet werden kann" - und ob es "weitere angepasste Jagdmethoden" gibt.