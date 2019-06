Am Freitag bleibt das Wetter zumindest tagsüber noch stabil sonnig. Zwar wird es erneut heiß, doch Gewitter sind erst einmal nur für den Nordwesten Brandenburgs gemeldet. Wer also kann, der lege sich schnellstmöglich an den Badesee. Denn schon in der Nacht kann sich die Wetterlage wieder ändern.

Wann genau was passiert, ist auch für die Meteorologen derzeit schwer einzuschätzen. Ursprünglich waren für Samstag bis zu 36 Grad gemeldet - es hätte sogar der bislang wärmste Tag des Jahres werden sollen. Doch inzwischen wird mit höchstens 34 Grad gerechnet. "Wir liegen gerade im sogenannten Nowcasting-Bereich", sagt Meteogroup-Meteorloge Ronny Büttner rbb|24 am Freitagvormittag. Das bedeutet, dass Vorhersagen nur sehr kurzfristig sind. Er könne daher auch keine Schönwettergarantie abgeben, so Büttner weiter. Im Gegenteil: Es gebe erneut eine gewisse Unwettergefahr. Unsicher sei aber, ob, wann und wo es dazu kommen könnte. "Das Potenzial ist da, ob es abgerufen wird, ist noch unklar", so Büttner.