Audio: Kulturradio | 31.05.2019 | Ursula Voßhenrich

Wohnprojekt für Geflüchtete im Wedding - "Das Wohnen ist der Anfang"

01.06.19 | 13:34 Uhr

Eine Wohnung in Berlin zu finden, ist schwierig – besonders für Flüchtlinge. Mithilfe des Vereins Xenion sind 23 Geflüchtete in einem besonderen Genossenschaftsprojekt im Wedding untergekommen. Einer von ihnen ist der Afghane Hamid Skandari. Von Ursula Voßhenrich

Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche, Balkon, großes Bad - Hamid Skandari etwas schüchtern, als er durch die Wohnung führt - als könnte er es selbst noch nicht glauben, dass er eine eigene Wohnung, zwei Zimmer, für sich ganz allein hat. Im Januar ist der 26-Jährige in den Neubau eingezogen. An der Wand über dem Sofa hängt ein großes Foto: Hamid inmitten lachender Kinder, eine Erinnerung an sein Praktikum in einer Berliner Kita. Hamid möchte Erzieher werden. Noch ist die kleine Wohnung recht leer. Nur der Wohnzimmertisch ist vollgestellt mit Schälchen und Gläser mit Nüssen, Bonbons und Rosinen – afghanische Gastfreundschaft. Vor drei Jahren kam Hamid aus Afghanistan nach Berlin, seitdem hat er in verschiedenen Heimen gelebt. Stressig fand er das auf die Dauer. Von vielen Menschen, die alle auf einmal duschen wollen, berichtet er. "Wohnung ist besser - hier kannst du lesen, ruhig schlafen, hier kannst du alles."

In diesem Wohnhaus in der Weddinger Lynarstraße lebt der Afghane Hamid Skandari seit kurzem | Bild: rbb/Ursula Voßhenrich

Ein Wohnprojekt, das auch architektonisch auf Kontakt setzt

Da stört es Hamid überhaupt nicht, dass direkt vor seinem Balkon im Fünf-Minuten-Takt die S-Bahn vorbeirauscht. Seine Wohnung liegt im dritten Stock eines Sechs-Geschossers in der Weddinger Lynarstraße. Von außen ein helles dreiteiliges Gebäude in leichter Holzbauweise, innen ein Wohnprojekt, das auch architektonisch auf Kontakt setzt: Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten vorab den Zuschnitt ihrer Etagen und Räume mitbestimmen und mit ihren künftigen Nachbarn ein Wohnkonzept für Gemeinschaftsräume entwickeln. Bei Hamid auf der Etage wohnen noch David und dessen kleiner Sohn in einer Dreizimmerwohnung, und vier junge Frauen in einer WG. Sie alle teilen sich einen großen Flur mit Sofa und Garderobe. Jedes Wochenende machen wir Essen", erzählt Hamid. "Die Nachbarn kommen Chai trinken, mein Nachbar David hilft mir auf Deutsch."

"Wir haben unsere Wohnungstüren immer offen"

Anna Maria wohnt nebenan in der WG. "Wir haben unsere Wohnungstüren immer offen, damit man sich begegnen kann, sich unterstützen und Zeit gemeinsam verbringen", erzählt sie.

"Die Idee ist schon ein gemeinschaftliches Leben und nicht jeder für sich in seiner Wohnung. Bei uns klappt das sehr gut. Wir sehen uns viel und quatschen und trinken auch mal einen Wein zusammen." Auch David ist nach den ersten Monaten ganz zufrieden mit dem Zusammenwohnen auf der Etage - und auch mit dem Kontakt zu den anderen Flüchtlingen im Hausprojekt. "Einiges ist ganz unkompliziert, anderes ist schwieriger, was sicher auch daran liegt, dass die Geschichten, die die mitbringen so schwer sind zum Teil", sagt er. "Da geht es weniger um eine Selbstverwirklichung in dieser Art von Hausprojekt, sondern andere Probleme müssen erst mal noch bearbeitet werden, um überhaupt ruhig anzukommen. Aber dafür ist der Rahmen bestimmt nicht schlecht."

Demenz-WG, Obdachlosenhilfe und Wohnungen für Geflüchtete

Der Rahmen ist das Hausprojekt der Wohnungsgenossenschaft Ostseeplatz, in dem eine Demenz-WG und die Berliner Obdachlosenhilfe Platz gefunden haben - und 23 Geflüchtete in zehn Wohnungen. Bea Fünfrocken vom Verein Xenion hat die Flüchtlinge vermittelt. "Wohnen ist existentiell. Das ist der Ruhepol, das Zuhause, wo du den Anfang machst", sagt sie. "Selbst die Arbeit, also sie müssen erst mal einen ruhigen Platz haben, dass sie schlafen können, dass sie die Ausbildung machen können. Das Wohnen ist der Anfang." Aber Flüchtlinge, die noch im Asylverfahren sind, bekommen keinen Wohnberechtigungsschein und damit auch keine Sozialwohnung. Das sei eine von vielen Hürden bei der Wohnungssuche, erklärt Bea Fünfrocken. Ein anderes Problem sei, dass zunehmend alles über Telefon und Mails gemacht werde. "Das erfordert eine wahnsinnige Sprachkompetenz." Viele Flüchtlinge hätten zudem befristete Aufenthaltstitel, weshalb Vermieter oft Angst hätten, die Menschen könnten abgeschoben und sie dann auf ihrer Miete sitzenbleiben.

Weiteres Projekt in Weissensee geplant

Das Zusammenwohnen in der Lynarstraße ist ein Experiment. Nicht nur für Hamid Skandari, sondern für alle im Haus. Wenn die enge Nachbarschaft von Flüchtlingen, alteingesessenen Berliner Familien und Studierenden funktioniere, könne das Wohnmodell zukunftsweisend sein, sagt Bea Fünfrocken. Sie hat sogar schon ein ähnliches Projekt in Weißensee im Visier. Auch da kann Xenion ein paar Wohnungen für Geflüchtete reservieren. Dafür sucht sie aber noch Menschen, die die Genossenschaftsanteile für die Flüchtlinge übernehmen.