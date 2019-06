Am Berliner Olympiastadion

Wegen einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas im Berliner Olympiastadion ist am Freitag und am Wochenende mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Am Freitagvormittag staute es sich bereits im Ortsteil Westend auf den Straßen, die zum Stadion führen.

Mehr als 35.000 Teilnehmer werden zu einem internationalen Kongress erwartet, der bis Sonntag läuft. Unter dem Motto "Die Liebe versagt nie" sind Vorträge und Gebete geplant - außerdem sollen Musikvideos und Filme gezeigt werden.