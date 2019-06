Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Fahrzeuge im Osten Berlins angezündet. Wie die Polizei mitteilte, wurde zunächst in Weißensee ein brennendes Auto in der Falkenberger Straße gemeldet. Später brannte ein Kleintransporter am Köpenicker Stellingdamm.

Alarmierte Rettungskräfte löschten die Brände. Weitere Fahrzeuge wurden in beiden Fällen nicht beschädigt. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Die Polizei geht derzeit sowohl in Weißensee als auch in Köpenick von Brandstiftung aus.