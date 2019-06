Ein Mann soll ein lesbisches Paar in Berlin-Tempelhof an einem Imbiss angegriffen haben. Die 18 und 21 Jahre alten Frauen hätten sich am Sonntagmorgen gestritten, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin habe der Mann gefragt, was los sei. Als er mitbekommen habe, dass die Frauen ein Paar waren, habe er die beiden homosexuellenfeindlich beschimpft und die 21-Jährige gestoßen.

Als die 18-Jährige dazwischen ging, soll der Mann ihr ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin versuchte die 21-Jährige, ihrer Freundin zu helfen. Der Mann schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Als die zwei Frauen ankündigten, die Polizei zu rufen, ging der Mann zum Imbiss zurück. Den Beamten sagte er, er habe sich nur verteidigt und deutete auf Kratzer an seinem Kopf. Der Staatsschutz ermittelt.