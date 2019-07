dpa/Bernd Settnik Bild: Sendung: Inforadio | 09.07.2019 | Sandra Fritsch

Zehn Jahre nach Aus für Bombodrom - Im Süden Tourismus, im Norden Munitionssuche

09.07.19 | 11:14 Uhr

Vor genau zehn Jahren gab das Bundesverteidigungsministerium bekannt, dass es auf den Ausbau des Truppenübungsplatzes in der Kyritz-Ruppiner Heide verzichtet. Das Areal zieht heute viele Besucher an - doch belastet ist es immer noch. Von Sandra Fritsch

Der Blick vom hölzernen Aussichtsturm auf dem Sielmann-Hügel im Süden des Geländes in der Kyritz-Ruppiner Heide ist grandios: Besucher können den Blick in die weite Heidefläche schweifen lassen. Es gibt gut ausgeschilderte Wege und zahlreiche Picknickhütten. Kutschfahrten werden angeboten, außerdem kann man per Rad und geführt die Region erkunden. Dort ist von der ehemaligen militärischen Nutzung des Geländes nichts mehr zu spüren. Das Gebiet wurde inzwischen touristisch erschlossen - und werde auch gut genutzt, sagt der stellvertretende Landrat des Kreises Ostprignitz-Ruppin, Werner Nüse. "Ich war zur Eröffnung natürlich am Aussichtsturm - und dann wieder ein paar Wochen später an einem Wochenende. Da waren eine ganze Menge Leute, die machten da Picknick und sind auf den Turm geklettert. Da war durchaus reges Interesse spürbar."

Bürgerinitiativen hatten lange für eine friedliche Nutzung der Kyritz-Ruppiner Heide gekämpft | Bild: dpa/Bernd Settnik

Mit der Sonde auf Munitionssuche

Ein paar Kilometer nördlich sieht das Bild ganz anders aus. Knapp 100 Menschen durchkämmen das Gebiet mit sogenannten Sonden, immer zu zweit. Sie suchen gezielt Streuwaffen. "Einer führt die Sonde, erkennt das Signal, bewertet es und sagt, oh, hier habe ich etwas. Und dann wird das vorsichtig freigelegt, also angegraben und das immer nur spatentief", erklärt Rainer Entrup vom Bundesforstbetrieb Westbrandenburg. Dabei stelle man dann fest, ob es sich um Schrott handelt oder um etwas, das intakt erscheint. "Dann muss der zuständige Truppführer hingezogen werden, um zu entscheiden, wie es weitergeht." Was am Ende mit gefundener Munition passiert, darüber hat dann der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg das letzte Wort. Die Mitarbeiter sind inzwischen oft auf dem Gelände der Heide unterwegs. "Sie haben das letzte Wort, ob direkt an Ort und Stelle gesprengt wird oder ob die Waffen zum Sammelplatz nach Wünsdorf gebracht werden. Es sammelt sich täglich viel an - und wir können die Munition ja nicht einfach auf einen Haufen werfen", sagt Entrup.

Munitionssuche wird noch Jahre dauern

Die Streumunition steht absolut im Mittelpunkt auf dem gut 180 Fußballfelder großen Gelände. Dazu hat sich Deutschland mit dem Osloer Abkommen verpflichtet - ohne Ausnahme. Andere Munition, die dabei gefunden wird, muss aber ebenfalls entsorgt werden. Das schreibt die Kampfmittelverordnung des Landes Brandenburg vor.

Am 9. Juli 2009 verkündete der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung das Aus für das "Bombodrom" | Bild: dpa/Uwe Tackmann

"Wir kommen langsam voran", sagt Rainer Entrup. "Stellen sie sich ein 50 mal 50 Meter großes Feld vor. Darauf finden wir mehrere Tonnen Metallschrott. Und zwischen diesem Schrott suchen wir dann nach der Streumunition. Das dauert. Stellen Sie sich ein Metallstück vor, das weit in die Erde reicht. Das müssen wir markieren, einen Bagger ordern, ein neuer Truppführer wird zuständig - und am Ende haben Sie eine 250 Kilo-Bombe am anderen Ende des Metallstückes, die auch entschärft und beseitigt werden muss." Gut drei Jahre läuft die Suche nach der Streumunition auf dem Gelände schon. Der Bundesforstbetrieb geht davon aus, dass die Arbeiten noch vier bis sechs Jahre dauern werden - eine Prognose, die sich auf die bisherigen Erfahrungen stützt. Erst ein Fünftel des Verdachtsareals wurde bisher abgesucht.

Erfolgreiche Demos für "Freie Heide"

Bild: dpa/Peter Förster Seit den 50er Jahren nutzt die Sowjetarmee die Kyritz-Ruppiner Heide als Bombenabwurfplatz. Nach dem Abzug der Russen will die Bundeswehr das Areal unter anderem für Tiefflüge nutzen.

Bild: dpa/Jens Büttner Dagegen regt sich Widerstand. Die Bürgerinitiative Freie Heide gründet sich. 1992 findet der erste von 12 Protestmärschen statt. Als im Januar 1994 die Bundeswehr trotzdem zu Trainingsflügen startet, ziehen die Bombodromgegner vor Gericht.

Bild: dpa/Sven Kaestner Im Jahr 2000 untersagt das Bundesverwaltungsgericht die militärische Nutzung. 2003 erteilt aber der damalige Verteidigungsminister Peter Struck die Betriebsgenehmigung für den Luft-Boden-Schießplatz.

Bild: dpa/Nestor Bachmann Gegen diese Entwicklung klagen die Gegner weiter.

Bild: dpa/Freieheide Und immer wieder protestieren sie dagegen.

Bild: imago So kamen beispielsweise 2006 nach Veranstalterangaben mehr als 10.000 Menschen am Ostersonntag im brandenburgischen Fretzdorf zusammen.

Bild: dpa/Jens Büttner Der Bundestag unterstützt in Folge die Bedenken und plädiert für eine friedliche Nutzung.

Bild: dpa/Uwe Tackmann Am 9. Juli 2009 schließlich gibt die Bundeswehr ihre Pläne, die Fläche als Luft-Boden-Schießplatz zu nutzen, auf.

Bild: dpa/Jürgen Schwenkenbecher Wegen der sehr hohen Belastung mit Altmunition ist eine breite öffentliche Nutzung des fast 120 Quadratkilometern großen Gebiets nicht möglich. Die Heinz-Sielmann-Stiftung engagiert sich dafür, dass die Heidelandschaft wieder touristisch nutzbar wird. Link zum Beitrag | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

















"Ich kann mir vorstellen, dass weitere Wege geöffnet werden"

Aber wie sieht es aus? Gibt es eine Chance, dass vielleicht andere Bereiche der Heide für die Öffentlichkeit freigegeben werden? "Ich kann mir vorstellen, dass man auch dahinkommen kann, weitere Wege aufzumachen. Das allerdings zuerst in den Flächen, wo wir nur Verdachtsfälle von Munition haben und keine bestätigten Funde", erklärt Entrup. Solche Flächen gibt es unter anderem im Nordteil der Heide. Darüber laufen bereits Gespräche mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Diskutiert wird auch über ein Stück bei Rheinsberg, so Entrup. "Da ist nur das Problem, dass die Wegeführung, die man da angedacht hat, dass die genau über eine alte Schießbahn führt. Und die ist voller Metall und voller Funde. Das bedeutet, derjenige, der es freigeben möchte, muss es beräumen - und das wird sehr, sehr teuer." Die Gespräche laufen - aber noch ist völlig offen, wann in diesen Fällen konkret etwas passieren wird. Die Kampfmittelräumung dauert jedenfalls noch lange an.

