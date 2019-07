rbb/K. W. Brandenburg Audio: Radioeins | 22.07.2019 | Interview mit Klaas-Wilhelm Brandenburg | Bild: rbb/K. W. Brandenburg

50 Jahre nach den Stonewall-Aufständen - Was das queere New York von Berlin unterscheidet

27.07.19 | 08:55 Uhr

Vor 50 Jahren begehrten queere Menschen auf: bei den Stonewall-Aufständen in New York. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar - auch in Berlin. Auch auf dem CSD am Samstag wird an die Aufstände erinnert. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg



Schummriges Licht, Pop-Musik aus den Lautsprechern und etliche Regenbogenfahnen, die von der Decke hängen: Auf den ersten Blick könnte das "Stonewall Inn" eine typische queere Kneipe in Berlin sein. Aber das Lokal liegt in der Christopher Street in New York und ist nicht einfach irgendeine Bar: Hier begannen vor 50 Jahren die Aufstände, die heute als die Geburtsstunde der modernen queeren Menschenrechtsbewegung gelten – und der Christopher Street Days, kurz CSDs.

Am frühen Morgen des 28. Juni 1969 stürmte die New Yorker Polizei das Stonewall Inn für eine Razzia. Das war damals traurige Routine. Offizieller Grund für die Razzien war meist eine fehlende Schanklizenz. Aber eigentlich ging es um die queeren Gäste: Bei diesen Durchsuchungen überprüfte die Polizei zum Beispiel das Geschlecht der Anwesenden. Sie wurden gezwungen, sich auf der Toilette auszuziehen. Wer Frauenkleider trug, aber einen Penis hatte, wurde verhaftet – auch alle, die Herrenbekleidung trugen, ohne einen Penis zu haben.

"Aufstand hat mein Leben erst möglich gemacht"

Die queeren Gäste des Stonewall Inn hatten das endgültig satt. Bereits mehrfach hatten sie sich gegen ihre Verfolgung und Kriminalisierung gewehrt. Doch jetzt wurden die Proteste offensiv. Lesben gingen gemeinsam mit Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen auf die Straße. Steine flogen. Es gab Schlägereien mit der Polizei. Fotos und Zeitungsartikel davon hängen noch heute eher unauffällig an den Holzpanelen des Stonewall Inn. Nur, wer genau hinschaut, entdeckt sie. Die heutigen Gäste der Kneipe sind sich allerdings durchaus bewusst, wo sie sich befinden. Dana, die in New York lebt und selbst lesbisch ist, sagt: "Für mich ist das Stonewall Inn der Ort überhaupt, wenn Du in einer historischen, bedeutsamen Institution sein willst. Schließlich gab es hier den Aufstand, der mein Leben sicherer, ja überhaupt erst möglich gemacht hat!"

"Vielleicht ist unser Weckruf, dass Donald Trump Präsident geworden ist"

Welche Auswirkungen die Aufstände bis heute haben, ist unter den Gästen immer noch Thema. "Das, wofür die Protestierenden vor 50 Jahren auf die Straße gegangen sind, ist immer noch nicht erreicht", sagt der 25-jährige Jake. Trans* Personen und People of Color, also nicht-weiße Menschen, würden immer noch ausgegrenzt und ihre Stimmen kaum gehört. Allein in diesem Jahr wurden bereits elf nicht-weiße trans* Menschen in den USA ermordet. Jake, selbst schwul, sagt deshalb: "Ich glaube, für die Rechte von schwulen weißen Männern müssen wir nicht mehr so stark kämpfen wie für die Rechte von trans* Menschen oder Einwanderern." Evan, der mit Jake zusammen im Stonewall Inn nach einem langen Arbeitstag etwas trinkt, geht noch einen Schritt weiter: "Jede Generation braucht eine neue Version der Stonewall-Aufstände, eine Art Weckruf", glaubt der 26-Jährige. "Und vielleicht ist unser Weckruf, dass Donald Trump Präsident geworden ist." Im Wahlkampf hatte sich Trump noch als Freund queerer Menschen inszeniert. Doch seit mehreren Monaten ist er dabei, ihnen hart erkämpfte Rechte wieder wegzunehmen. Seit Mitte April dürfen transgeschlechtliche Menschen nicht mehr im US-Militär dienen. Nur wenig später verbot Trumps Außenministerium den US-Botschaften, die Regenbogenflagge zu hissen – auch das gibt es im Stonewall-Jubiläumsjahr.

Gewalt gegen queere Menschen bleibt ein Problem

Jörg Steinert, Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbands Berlin-Brandenburg (LSVD), befürchtet, dass politische Kräfte auch in Deutschland die Zeit in ähnlicher Weise zurückdrehen könnten: "Was die queere Community erreicht hat, müssen wir verteidigen." Außerdem gebe es immer noch keine vollständige Gleichstellung queerer Menschen. Stattdessen sei Diskriminierung in vielen Lebensbereichen Alltag. Auch Bastian Finke, Chef des schwulen Berliner Anti-Gewalt-Projekts Maneo, sieht für queere Menschen in Deutschland und Berlin grundsätzliche Herausforderungen: "Wir rufen einerseits dazu auf, zu uns zu stehen, und uns dadurch in der Öffentlichkeit auch sichtbar zu machen. Es ist traurig, dass wir durch unsere Sichtbarkeit auch Menschen scheinbar provozieren, die damit überhaupt nicht umgehen können und uns dann gewaltsam angreifen."

Berlin als Vorreiter in Deutschland

Finke appelliert deshalb auch an nicht-queere Menschen, sich klar gegen Intoleranz zu wenden und zu sagen: "Wir wollen Diskriminierung und Hass gegen queere Menschen nicht in unserer Gesellschaft." Grundsätzlich sei Berlin innerhalb Deutschlands aber ein Vorreiter, wenn es um die Rechte queerer Menschen geht, sagt Jörg Steinert vom LSVD. Aber: "Wir sind in Berlin noch lange nicht fertig!"

Berliner CSD erinnert an die Aufstände von Stonewall

Berlin ist damit für Deutschland, was New York für die USA ist: Es gibt nur wenige Städte im Land, die offener sind und mehr Freiheiten bieten. Aber auch in New York ist noch viel Hass gegen queere Menschen: Anfang Juni 2019 haben Unbekannte zwei Regenbogenflaggen von Alibi Lounge angezündet, der ersten queeren Bar in Harlem. Und erst dieses Jahr hat sich der New Yorker Polizeipräsident für das entschuldigt, was die Polizei vor 50 Jahren im Stonewall Inn gemacht hat. In Deutschland hat sich 2018 erstmals ein Bundespräsident für die Verfolgung Homosexueller durch die Nationalsozialisten und die Bundesrepublik Deutschland entschuldigt. Doch als die Polizei letzten November sexpositive Clubs kontrollierte, fühlten sich in Berlin manche an die Zeit der Razzien in schwulen Kneipen erinnert. Der Kampf für die volle Akzeptanz queerer Menschen ist noch lange nicht zu Ende. Auch deshalb erinnert der Berliner CSD in diesem Jahr ganz explizit an die Ereignisse vor 50 Jahren –

mit dem kämpferischen Motto: "Jeder Aufstand beginnt mit Deiner Stimme!"



Sendung: Abendschau, 26.07.2019, 19:30 Uhr