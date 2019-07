Bei einem Frontalzusammenstoß in Jeserig (Potsdam-Mittelmark) ist eine 77-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau sei am Dienstag mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegen kommenden Kleinlaster zusammengestoßen, berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion West. Der Kleinlaster kippte auf die Seite.

Die Autofahrerin sei noch am Unfallort gestorben, so der Sprecher. Der Fahrer des Kleinlasters wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen könnte die 77-Jährige vor dem Unfall ein gesundheitliches Problem gehabt haben.